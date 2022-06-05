Beton belediyeciliği doğaya zarar veriyor: 'Plajı yok edecekler'

05 Haziran 2022 Pazar, 02:10

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imar rantçı ve beton belediyeciliği politikaları nedeniyle doğal kültürel mirası ve kent dokusu zarar görüyor.

Samsun’daki rant ve beton belediyeciliği hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, şehir merkezinden Dereköy’e kadar 30 kilometre uzanan doğal plajların kaybedildiğini belirterek “Şahin dağları uluslararası maden şirketlerine ve yerli işbirlikçilerine teslim edildi. Samsun’un akciğerleri Kocadağ, Kavak Köse Dağı başta en kıymetli ormanlarımızı devasa taş ocağına ve maden sahasına çeviriyorlar. Çarşamba Ovası’nı kirli sanayi yatırımlarına sonuna kadar açtılar. Şimdi mahalle adını koydukları köylerimizin meralarını, yüzlerce yıllık ortak kullanım alanlarını imara açıyorlar. Kent merkezinde bize güvenle yürüyerek işimize, okulumuza gidebileceğimiz bir karış kaldırım bırakmadılar” dedi.

İnşaat ve peyzaj şirketlerine kaynak aktarmanın yeni adının “Millet Bahçesi” olduğunu ifade eden Özdağ, “Altı yıl önce milyonlarca lira paramızı harcayarak Kurupelit Körfezi’nde yaptıkları Atakum Yat Limanı’nı doldurarak yıkımdan geri kalan bir avuç plajımızı da sonsuza kadar yok edecek kötülüğün planlarını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.