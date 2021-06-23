İstanbul'un akciğeri Belgrad Ormanı'nda 'tıraşlama': Çok sayıda ağaç 'yaşlı' olduğu için kesildi
Tarihi Kanuni dönemine kadar uzanan Belgrad Ormanı'nda çok sayıda ağaç, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "ormanı gençleştirme" adı altında kesildi. Çalışmanın başında bulunan Prof. Dr. Sinan Güner, "kesilen ağaçların sürelerinin dolduğunu, kesilmemesi halinde çürümeye başlayacaklarını" öne sürdü.
İstanbul'un akciğeri olarak kabul edilen Belgrad Ormanı'nda yaşlı olduğu belirtilen ağaçlar, "tıraşlama" yöntemiyle kesilmeye başlandı.
Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 16 hektarlık alan için başlatılan 'gençleştirme' çalışmasında, genç ağaçlar için yer açılacağı iddiasıyla yaşlı ağaçlar kesildi. Kesimin yapıldığı Rumeli Feneri Yolu ile Çiftlik Caddesi'nin kesiştiği bölgenin üst tarafına 'Tehlike, kesim alanı uzak dur' tabelası asıldı.
"TRAŞLAMAK ZORUNDAYIZ"
Gençleştirme çalışmasına danışmanlık yapan Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sinan Güner, "Ormanları gençleştirirken iki farklı yöntem kullanıyoruz, biri siper yöntemi, diğeri tıraşlama yöntemi. Ülkemizin yaklaşık 22 milyon hektar orman alanı var. Bunun üçte biri sosyo kültürel fonksiyonlu, geri kalanı ise ekonomik fonksiyonlu ormanlar. Ekonomik fonksiyonlu ormanlardan odun ve tomruk üretiyoruz, ülkenin ihtiyacı olan ahşap emvalleri üretiyoruz. Burası da ekonomik fonksiyonu olan bir saha. Tensil yani 'gençleştirme' ile yaşlanmış ağaçları alandan dışarı çıkarıp, yerine genç jenerasyonun getirilmesi olayıdır. Tıraşlama yönteminden çoğu orman alanında vazgeçtik. Sadece iki ağaç türünde vazgeçemedik. Bunlardan biri kızılçam, diğeri de buradaki sahil çam. Bunun tohumundan çimlenecek olan bireyi siper altında yaşamıyor, ışık istiyor. O yüzden biz bu alanları tıraşlamak zorundayız. Tıraşlayıp, kestikten sonra alanı doğal yollarla gençleştiriyoruz. Buradaki ağaçların tohumlarından faydalanarak gençleştiriyoruz. Bu alanda kesmiş olduğumuz ağaçların dallarını sererek, oradan doğal yollarla gençliklerin gelmesini temin ediyoruz" şeklinde konuştu.
"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İŞ DOĞAL GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMASI"
Kesilen ağaçların sürelerinin dolduğunu, kesilmemesi halinde çürümeye başlayacaklarını öne süren Prof. Dr. Güner, “Sahil çamı yerli bir ağaç türü değil. Akdeniz ülkelerinde, Fransa'da, İtalya'da sahil bandında yaygın olan bir türdür. Hızlı gelişen bir türdür. Elli yıllık, kırk yıllık, kesilme çağı dediğimiz idare süresiyle yetiştirilmektedir. Söz konusu alandaki ağaçlar elli yaşında. Bu ağaçların idare süresi dolmuştur. İdare süresini ne kadar bekletirsek, ormanımız çökmeye gidecektir. Artık gövdesinde çürümeler başlayacak, tepelerinde bozukluklar oluşmaya başlayacak. Ekonomik anlamda kayıp olacak" ifadelerini kullandı.
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