Bilecik’te tarım arazisine yapılacak OSB projesine tepkiler sürüyor

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 06:11

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılmak istenen 78 milyon 128 bin 113 TL değerindeki projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Aralık 2022’de “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi.

Yaklaşık 600 bin metrekarelik tarım alanlarını etkileyecek projenin iptal edilmesini isteyen Gölpazarı Çevre Koruma Derneği ve yurttaşlar, Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) da müdahil oldu.

"ZİRAAT MÜHENDİSİ YOK"

Davanın avukatlığını üstlenen avukat Ceren Koçak, “Mahkeme davalı idarenin savunmasının alınması için ara karar verdi. Ancak bakanlık, ‘Son yıllarda bakanlığımız aleyhine açılan dava sayısının ve buna bağlı olarak iş hacminin aşırı derecede artmasından dolayı’ diyerek ek süre talep etti” dedi.

Koçak, “Alternatif alan araştırmasının yapılmadığı, proje sahasının 1. derece deprem bölgesi olduğu ve söz konusu işlemin tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri yönetmeliğine açıkça aykırı olduğu ortada. Proje alanı tamamen tarım arazisi olmasına karşın ÇED raporunu hazırlayan ekipte ziraat mühendislerinin bulunmaması da bir eksiklik. Bu durum, raporda tarıma ilişkin yapılan açıklamaların uzman görüşünden ne kadar uzak olduğunu göstermekte” diye konuştu.

"OSB İSTEMİYORUZ"

Köylüler projeye tepkilerini göstermek için Kasım 2021’de halkın katılımı toplantısına 70 traktörle gitti. Bölgede tarımla uğraşan Muhsin Başaldı, “Toplantının yapıldığı yer köye beş kilometre. 70 traktörle birlikte oraya gittik ve salona girdik. Tepkilerimizi dile getirmek için sesimizi çıkardık. ‘Toplantıyı yapamıyoruz’ dediler ve iptal ettiler. Tarlalarımıza OSB istemiyoruz. Gelecek tarımdadır” ifadelerini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

TMMOB ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise, “Köylülerin talebi üzerine davaya müdahil olduk. Aslında bakıldığında ZMO olarak Gıda İhtisas OSB’ye karşı çıkmamız mantıksız. Ürünlerin işlenip değer kazanması bizim de amacımız. Ancak böyle bir OSB’nin korunması gereken tarım alanlarına yapılması son derece yanlış. Proje yerinin yanlış olduğu konusunda hemfikiriz. Sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.