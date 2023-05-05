Birlirkişi raporu: Çimento fabrikası Muğla'yı tehdit ediyor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:13

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:13

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide 'Muğla Çimento' tarafından yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali için Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve 8 köylü dava açılmış ve geçen şubat ayında da bilirkişi keşfi yapılmıştı.

“ÇED RAPORU YETERSİZ”

Bugün çıkan bilirkişi raporunda; ÇED raporunun “bölgesel ve özet düzeyinde” yapıldığını belirtildi yetersiz olduğu aktarıldı. Bölgenin çimento fabrikası için uygun olmadığının altı çizilen bilirkişi raporunda Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MUSKİ) ait içme su kuyularının ve yöre halkının su kuyularının olduğu vurgulanan raporda yeraltı sularının yoğunluğuna dikkat çekildi ve Kazan Göleti’nin de tehlikede olduğu belirtildi.

TÜM MUĞLA TEHLİKEDE

Çimento fabrikasının jeolojik, hidrojeolojik, maden, çevre, orman, ziraat mühendislikleri ve biyoloji bilimi açısından uygun görülmediği aktarılan raporda oluşacak toz ve kimyasal atıkların hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vereceği bildirildi. Bölgenin biyolojik açıdan oldukça zengin olduğu aktarılan bilirkişi raporunda alanın orman ekosisteminin bozulacağı, endemik bitkilerin zarar göreceği ve tarım alanları ile yerleşim yerlerinin zarar göreceği aktarıldı.