Bor madeni çıkarmak için Orhaneli çayının akış yönüyle oynayacaklar

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Bursa’da termik santral ve sanayi kuruluşlarının çevre tahribatı tartışılmaya devam ediyor. Yaşam savunucuları doğanın tahrip edilmesine karşı mücadele ederken tartışmalı bir projeye daha imza atıldı. Eti Maden İşletmeleri, 22 Kasım 2024’te “Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi Yapım İşi” için ihaleye çıktı.

2.8 KİLOMETRELİK KANAL

Bursa Mustafakemalpaşa’daki Kestelek Mahallesi’ndeki Orhaneli çayının güzergâh değişimi için 992 milyon 513 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhaleyi Unitek İnşaat Şirketi aldı. Söz konusu projenin bölgedeki bor madeni için yapıldığı ifade ediliyor.

Mart 2023’te “Orhaneli Çayı Islahı Projesi” kapsamında kullanılacak malzeme ocakları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) onayı alındığı öğrenildi.

ÇED raporunda yer alan açıklamada, 2.8 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı yapımı planlandığı belirtildi. Raporda, “Proje konusu faaliyet Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Mustafakemalpaşa Çamandar ve Kestelek mahalleleri sınırları içinde blunan Orhaneli çayının üzerinden aktığı bor madenini (Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü - Kestelek Açık İşletme ve Konsanratör Birimi) çıkarmak ve yeraltı sularının ocağa gelmesini önlemek amacıyla” planlandığı ifade edildi. Projenin Orhaneli çayının ıslahı, kısmen güzergâh değişimi ve seçilecek yeni güzergâha göre Orhaneli çayına paralel geçen karayolunun deplasesiyle, hammadde ihtiyacının karşılanması için malzeme ocaklarının işletilmesi çalışmalarını kapsadığı belirtildi.

‘TARIM ALANLARI YOK OLACAK’

Bursa Su Kolektifi’nden Caner Gökbayrak, projenin bor madeni kapsamında yapıldığını söyledi. Söz konusu maden nedeniyle bölgede tarım yapan üreticilerin olumsuz etkilendiğini belirten Gökbayrak, “Madeni çıkarmak için dere yatağı değiştirilmek isteniyor. Proje tümüyle tarım alanları yok edilerek yapılmak isteniyor. Maden için on binlerce metrekare tarım alanının yok edilmesi büyük hatadır. Ayrıca bor madeni kirli sularını Orhaneli çayına bırakıyor. Bu yıllardır engellenemedi. Mustafakemalpaşa’da köylülere kanallarla ulaştırılan sulama suyunu bile bor oranı sınır değerlerinin üzerinde” dedi.

Bölgede kirliliğe karşı daha önce de basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Gökbayrak, “Madeni genişletilmek ve kirliliği daha da artırmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Ulaştığımız belediye yetkilileri ise söz konusu proje kapsamında henüz belediyeye bir başvuru yapılmadığını söyledi.