Çambükü'nde OSB'nin imar planları iptal edildi

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Çambükü köyünün tarım arazilerinin de bulunduğu 1000 dönümlük alanın 800 dönümüne OSB yapımı için 2022’nin sonlarında adım atıldı. Köylüler, tek geçim kaynakları olan tarım arazilerini OSB için kaybetmek istemediklerini belirterek hukuki süreç başlattı.

Bu süreçte mahkeme sonuçlanmamışken iş makineleri sabahın erken saatlerinde jandarma eşliğinde köylülerin arazilerine girdi. Ekili arazilerdeki mahsullerin bulunduğu alana giren makineler ceviz ve elma ağaçlarını kesti. Hukuki süreç devam ederken köylüler için ilk kazanım nisan ayında geldi. Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi itiraz yolu kapalı olmak üzere OSB projesini iptal etti.

Son olarak köylüleri sevindiren bir haber daha geldi. OSB için yapılan imar planının iptali için açılan davada da karar açıklandı. Mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere planları iptal etti.