Kaymakamın görevden aldığı Çambükü köyü muhtarı mahkeme kararıyla görevine döndü

06 Ocak 2023 Cuma, 18:00

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü Köyü’nde meralarına yapılmak istenen OSB’ye karşı çıktıkları gerekçesiyle 22 Temmuz’da köy muhtarı İlyas Celep ile heyetinde bulunan Ali Ünal, Selamet Celep, Ahmet Yıldız ve Recep Dönmez, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik tarafından görevden alınmıştı. Köy halkı bu duruma tepki göstermiş, 25 Eylül'de yapılan muhtarlık seçiminde İlyas Celep' in eşi Meryem Celep muhtar olarak seçilmişti.

Celep bu gelişmelerin ardından göreve iadesi için Samsun İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi, 14 Kasım 2022 tarihinde verdiği karar sonucunda İlyas Celep'i haklı bularak göreve iadesine karar verdi. Eski muhtar İlyas Celep, Samsun 3. Dava Dairesinin aldığı göreve iade kararı sonrası, 9 Aralık 2022’de Taşova ilçe Kaymakamlığına başvurarak görevine iadesini istedi. Taşova Kaymakamlığı bugün, İlyas Celep’e göreve iade edildiğine dair kararı bildirdi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Görevden alındıktan sonra yapılan seçimlerde muhtar seçilen eşi Meryem Celep ile birlikte bugün Taşova Kaymakamlığı’na giderek muhtarlık mazbatasını yeniden alan İlyas Celep Meryem Celep ile beraber Taşova Kaymakamlığı önünde bir açıklama yaptı. Celep, “Adalet yerini buldu” dedi. Celep, “İlçe seçim kurulu olarak seçim yaptık. Beni göreve getirdiler. Şimdi de Ankara’ dan seçim kurulundan iptali oldu, beni görevden aldılar. İnşallah adalet yerini bulur, biz toprağımız için savaşıyoruz. Savaşmaya da devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Celep 22 Temmuz 2022 tarihinde köy tüzel kişiliğine ait mezarlık arazisine OSB alanında devletmediği için Taşova Kaymakamlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atandı. Kayyum yönetiminin ardından Çambükü Köyü’nde 25 Eylül 2022 tarihine muhtarlık seçimi yapıldı. Seçimlerde görevden alınan İlyas Celep'in yerine eşi Meryem Celep aday oldu. Seçimlerin sonucunda Meryem Celep muhtar oldu. Bugüne kadar muhtar olarak görev yapan Meryem Celep görevini mahkeme kararıyla yeniden, görevine iade edilen eşi İlyas Celep'e bugün devretti.