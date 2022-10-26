Parti devletinin fotoğrafı! Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AKP’lilerle köy gezdi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AKP yöneticileriyle esnaf ziyareti ve köy gezisi yaptı. Muhalefet, “Devletin valisi tarafsız olmalı’’ tepkisini gösterdi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı geçen hafta Mörek, Değirmendere köylerinde ve Amasya Merkez’de AKP’li yöneticilerle gezi yaptı.
CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, “Sayın valimize, tarafsız ve devletin valisi olması gerektiğini hatırlatmak isteriz” dedi. DEVA Partisi Amasya Merkez İlçe Başkanı Mahmut Sami Sözen ise “Bir partinin devlet yönetimiyle özdeşleşmesiyle varılacak nokta sadece tek parti rejimi olur" diye konuştu.
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