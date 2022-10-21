Amasya'da direniş sürüyor: Burası gidince yaşam alanımız kalmıyor

21 Ekim 2022 Cuma, 12:32

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne, hukuki sürecin devam etmesine karşın, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için çalışmalar salı günü başlatıldı. Projenin yapılacağı noktaya yaklaşık 300 polis ve jandarma getirildi. Çalışmalara tepki gösteren Çambükü Köyü yurttaşlarının tarlalarına sahip çıkmak için başlattığı direniş dört gündür devam ediyor.

Çalışmaların sürmesine tepki gösteren yurttaşlar, bugün bir açıklama daha yaparak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Karşımızda hiç muhattabımız yok" diyen bir yurttaş, "Köyümüze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapacaklarını söyleyip, her tarafı düzlediler. Biz tarım ve hayvancılık ile geçinen bir köyüz. Nüfusumuz fazla kalabalık değil. Kepçelerle mısırımızı talan ettiler. Ben 4 tane çocuk okutuyorum. Benim elimden bu alındığı zaman tarım yapacağımız bir alan yok. Biz ekiyoruz, siz kepçe getiriyorsunuz. Burası bizim elimizden gidince yaşam alanımız kalmıyor. Evlerimizin dibin kadar OSB planı yapıldı" diye konuştu.