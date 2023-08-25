Çanakkale'de 3 bin 93 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı!

Çanakkale’de dün kontrol alınan yangında Avrupa Birliği (AB) verilerine göre 4 bin 357 hektarlık alan kül oldu. Bu da yaklaşık 3 bin 93 futbol sahasına eşit.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00
Çanakkale'de 3 bin 93 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı!
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2021’de büyük orman yangınlarının ardından yangın döneminde ormanlara girişler yasaklandı. Ancak yangınlar engellenemedi. O sene 15’i büyük olmak üzere 299 orman yangını meydana geldi, sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale’de ise üç farklı yerde çıkan yangınlarda ise toplamda 4 bin 357 hektarlık alan etkilendi. AB verilerine göre 1 Haziran’dan bu yana Türkiye’de irili ufaklı 183 yangın meydana geldi.

(Ahmet Dursun Kahraman)

Cumhuriyet’e konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, “yangın riskinin görmezden gelinmesinin ihmal olduğuna” işaret etti.

Kahraman, “Bu iklim kuşağında yangınlar oluşuyor. İhmale dikkat çekmek lazım. Bir ihmal varsa bunun nedeni ya denetim yetersizliği ya da denetimin gözden çıkarılmasıdır. Geçmişe baktığımızda yangın sonrasında kalan alanlar birilerinin işine yaradı” dedi.


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