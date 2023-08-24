Çanakkale yangınında son durum ne? Çanakkale'de yangını söndürüldü mü? Çanakkale'deki orman yangınının 3'üncü gün...

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:47

Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangını sürüyor. 11 köy yangın tedbir amacıyla boşaltılırken, 4 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personelle müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?



Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor. Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

Saha çalışmalarını sürdüren kara ekipleri köylerden, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak yangının söndürülmesi için ilk günden itibaren büyük çaba gösteriyor.

Çok sayıda gönüllü de yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

ÇANAKKALE YANGININDA SON DURUM NE?



Orman yangınına ilişkin süreci Çanakkale'den yöneten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın saat 11.00'da Dardanos mevkisindeki Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne açıklama yapması bekleniyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.

Orman yangınına ilişkin süreci Çanakkale'den yöneten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın saat 11.00'da Dardanos mevkisindeki Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne açıklama yapması bekleniyor.



