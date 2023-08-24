Son dakika... Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının 3'üncü gününde kontrol altına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:12
Son dakika... Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı!
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Çanakkale’de 22 Ağustos saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 köyü etkileyen orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 11.00'da yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. 

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Uçaklarımız 208 sorti yaptı. İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti. Kapatılan kara yolları ve boğaz trafiğe açılıyor. 

Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil."


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