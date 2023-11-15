Çanakkale’de maden krizi: Bölge halkı karşı çıkıyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:23

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:23

Çanakkale’de bir kez daha madencilik krizi yaşanıyor. Ayvacık’ın Kısacık köyünde Altın Madeni Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için yapılan halkın katılım toplantısına onlarca yurttaş katılırken alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Yöre halkı yapılmak istenen tesise doğa katliamı yaratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Pumice Madencilik Şirketi'nin açmak istediği Altın Madeni Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için Kısacık köyünde ikinci kez halkın katılımı toplantısı yapıldı. Civar köylerden gelen yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri toplantı öncesi Kısacık meydanında toplanarak protesto gösterisi gerçekleştirdi. Protestolara Ritm Orman Grubu da müziğiyle eşlik etti.

Protestonun ardından başlayan toplantı, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) şirketinin sunumu ile başladı. Şirket temsilcisi, yoğun tepkiler nedeniyle sunumunu yarıda kesmek zorunda kaldı.

Projeye ilişkin ilk sözü Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği temsilcisi İrfan Mutluay yaptı. Projenin su toplama havzasında başlayacağını, firmayla ilgili bilgilerin eksik olduğunu belirten Mutluay projenin daha sonra genişletilmek isteneceğini aktardı. Mutluay binlerce ağacın bu proje nedeniyle kesileceğini de belirtti.

GEÇİM KAYNAĞI YOK OLACAK

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim kurulu üyesi Seyhan Yüksek, şirketin işletme ruhsatının iki ay sonra biteceğini hatırlattı. Ruhsatın zamanının dolmasına rağmen ÇED sürecinin neden başlatıldığının anlaşılır olmadığını vurgulayan Yüksek, Çevre ve Şehircilik Balanlığı’nın ÇED sürecini acilen sonlandırması gerektiğinin altını çizdi. Yüksek projenin orman ekosistemine, tarım alanlarına, su kaynaklarına, Akçin ve Ayvacık Barajları’na yapacağı olumsuz etkilere değinerek köylülerin geçimlik kaynaklarının da yok olacağını söyledi.

TOPLANTIYA YOĞUN İLGİ

Toplantıya, Güzelköy, Kısacık, Akçin, Süleymanköy, Alakeçili, Misvak, Dağahmetçe, Karagömlek, Tartışık, Büyükhusun ve Küçükhusun, Koşuburnu, Nusratlı köylüleri, Ayvacıklılar, Çanakkaleliler, Bayramiçliler, Edremit Körfezinde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca İda Dayanışma Derneği, Gülpinar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü, Kazdağları Kardeşliği de toplantıya katılarak destek verdi. Küçükkuyu Doğa Sporları Derneği müzik grubu, Bayramiç'te gelen Ritim Orman grubu müzikli protestolarıyla toplantıya renk kattı. Ayrıca CHP, Sol Parti, TKP ve TİP üyeleri de toplantıya katılarak mücadeleye destek verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın halkın istemediği bu projeyi reddetmesi ve ÇED sürecini sonlandırması istendi.