Çekerek Irmağı'na 'zehir' akıyor
Tokat Zile’ye bağlı Yapalak köyünde Yeşilırmak’a akan Çekerek Irmağı’na biyogaz atıklarının dökülmesi çevre kirliliğine neden oldu.
Çekerek Irmağı’na dökülen atıklardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden Yapalak köyü sakini İsmet Kılıçlı, “Irmak suyuna biyogaz atığı döküyorlar. Bu durumdan canlılar olumsuz etkileniyor. Biz bu ırmağın suyunu tarım alanlarımızı sulamak için kullanıyoruz. Irmakta yaşayan tek bir canlı dahi kalmadı” dedi.
Irmak çevresinde içme sularının da olduğunu ifade eden Kılıçlı, “Bu zehir içtiğimiz sulara karışıyor. Ve bu atıklar pis kokuyor, evde bile zor duruyoruz” ifadelerini kullandı. Yapalak Köyü Muhtarı Bayram Sayan ise yurttaşların atıklar nedeniyle hayvanlarının öldüğünü ifade etti.
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