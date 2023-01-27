Ünlü isimler 'kişiye özel video' çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları...
Yer aldıkları projelerin yanı sıra sosyal medya hesabından işbirlikleri yapan ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı. Oyuncudan şarkıcıya birçok ismin yer aldığı platformda, iddiaya göre video başına 5 bin TL kazanan Mehmet Ali Erbil, birinci sırada yer alırken onu 2,900 TL ile Serdar Ortaç takip ediyor.
'Dijitalleşme' yeni iş kapılarını beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi.
Birçok isim, ücret karşılığı kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı.
İDDİA: LİSTENİN BAŞINDA MEHMET ALİ ERBİL VAR
Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti.
İddiaya göre; platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor.
Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.
Listenin devamı ise şu şekilde...
Alişan: 2 bin 500 TL
Ferhat Göçer: 2 bin TL
Arda Güler: 2 bin TL
Doğuş: 2 bin TL
Serdar Aziz: 2 bin TL
Yonca Evcimik 1.250 TL,
Ebru Şallı: 1.000 TL
Erdal Özyağcılar 1.000 TL
Tamer Karadağlı: 1.000 TL
Nuri Alço: 850 TL
Kibariye: 750 TL
Tanju Çolak: 600 TL
Mustafa Topaloğlu: 500 TL
Rüştü Reçber: 450 TL
Faruk K: 300 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar