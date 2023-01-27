Ünlü isimler 'kişiye özel video' çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları...

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:18

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:18

'Dijitalleşme' yeni iş kapılarını beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi.

Birçok isim, ücret karşılığı kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı.

İDDİA: LİSTENİN BAŞINDA MEHMET ALİ ERBİL VAR

Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti.

İddiaya göre; platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor.

Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.

Listenin devamı ise şu şekilde...

Alişan: 2 bin 500 TL

Ferhat Göçer: 2 bin TL

Arda Güler: 2 bin TL

Doğuş: 2 bin TL

Serdar Aziz: 2 bin TL

Yonca Evcimik 1.250 TL,

Ebru Şallı: 1.000 TL

Erdal Özyağcılar 1.000 TL

Tamer Karadağlı: 1.000 TL

Nuri Alço: 850 TL

Kibariye: 750 TL

Tanju Çolak: 600 TL

Mustafa Topaloğlu: 500 TL

Rüştü Reçber: 450 TL

Faruk K: 300 TL