Cengiz şimdi de köylünün toprağına göz dikti

Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:34

Güncelleme: 07.07.2023 - 12:34

Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi’nin Kazdağları’nda gerçekleştirmek istediği bakır madeni projesine karşı dava süreci devam ederken köylülerin arsalarına göz dikildi.



Şirket, Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi için geçen sene 26 Temmuz’da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı aldı.

Bunun üzerine başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası olmak üzere birçok kurum ve yurttaş dava açtı. Açılan davaların ardından ÇED olumlu kararının ‘Hukuka aykırı’ olduğu kararına varıldı. Bunun üzerine şirket proje sürecini tekrar başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre de projeye 14 Mart’ta yeniden ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.

KAMULAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNULACAK

Kararın ardından yurttaşlar ve kurumlar ikinci davayı da açtı. Dava süreci devam ederken de Cengiz Holding, bölgedeki taşınmazları satın almak için adım attı. Bölgenin bağlı olduğu Çan Noterliği’ne giden yazıda, "Şirket tarafından söz konusu taşınmazın satın alınması için 1 Ağustos’ta pazarlık görüşmeleri yapılacaktır. Pazarlık görüşmelerine katılmadığınız ya da görüşmelere katılıp da satış konusunda anlaşamadığımız takdirde taşınmazın Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulşatırılması için talepte bulunulacaktır" denildi.

Proje dosyasına göre proje alanının 513.80 hektarı ormanlık araziden oluşuyor. Yaklaşık 294 bin ağacın bulunduğu alandaki madencilik faaliyeti yürütülmesi için belirlenen 257.79 hektarlık bölgede 149 bin 250 adet ağaç olduğu öngürülüyor.