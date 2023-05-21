'Cennet'in kiraya verilmesine sert tepki
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu, iddilara göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Muğla Çevre Vakfı tarafından özel bir şirkete kiralandı.
Şirket, Cennet Koyu’nda projedeki tuvalet ve restoran gibi binalar için çalışmalara başladı. Bodrumlular, ücretsiz yararlanılabilen birkaç plajdan biri olan Cennet Koyu’nun iki seçim arasında kiralanmasına tepki gösterdi.
Çevrecilerin ve halkın özel şirkete peşkeş çekilmemesi için yıllardır mücadele ettiği, sık sık eylemler yaptığı ve turistik ilçede halkın denize girmek için gittiği, Cennet Koyu’nu korumak için ihbar ve şikâyette bulundular.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Akşener: Önümüzde iki seçenek var
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Batı'nın sinsi planını anlattı: 'Erdoğan'ı istiyorlar'
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi