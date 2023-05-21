'Cennet'in kiraya verilmesine sert tepki

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:00

Şirket, Cennet Koyu’nda projedeki tuvalet ve restoran gibi binalar için çalışmalara başladı. Bodrumlular, ücretsiz yararlanılabilen birkaç plajdan biri olan Cennet Koyu’nun iki seçim arasında kiralanmasına tepki gösterdi.

Çevrecilerin ve halkın özel şirkete peşkeş çekilmemesi için yıllardır mücadele ettiği, sık sık eylemler yaptığı ve turistik ilçede halkın denize girmek için gittiği, Cennet Koyu’nu korumak için ihbar ve şikâyette bulundular.

