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'Cennet'in kiraya verilmesine sert tepki

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu, iddilara göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Muğla Çevre Vakfı tarafından özel bir şirkete kiralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00
'Cennet'in kiraya verilmesine sert tepki
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Şirket, Cennet Koyu’nda projedeki tuvalet ve restoran gibi binalar için çalışmalara başladı. Bodrumlular, ücretsiz yararlanılabilen birkaç plajdan biri olan Cennet Koyu’nun iki seçim arasında kiralanmasına tepki gösterdi.

Çevrecilerin ve halkın özel şirkete peşkeş çekilmemesi için yıllardır mücadele ettiği, sık sık eylemler yaptığı ve turistik ilçede halkın denize girmek için gittiği, Cennet Koyu’nu korumak için ihbar ve şikâyette bulundular. 


Cennet Koyu muğla Bodrum

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