İYİ Parti’den Cennet Koyu'ndaki 'satış' için suç duyurusu!

27 Aralık 2022 Salı, 23:02

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Cennet Koyu’ndaki Hazine arazisinin satışı nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile tespit edilecek tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki ilgili personel hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ergun, suç duyurusunda şunları kaydetti:

“Madde metninin düzenlenmesinden anlaşıldığı üzere görevi kötüye kullanma suçu, icrai veya ihmali olarak işlenebilen bir suçtur. TCK madde 257’nin 1’inci fıkrasında icrai, 2’nci fıkrasında ise ihmali hareketle işlenen görevi kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da kamu görevlisi tarafından idari yargı kararının yerine getirilmemesi durumunda görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı yönündedir. İdari yargı kararının uygulanmaması suretiyle ihmali olarak görevi kötüye kullanma suçunun zincirleme şekilde işlenmesi de mümkündür. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 2.10.2017 tarihli bir kararında, idare mahkemesi tarafından verilen atama işleminin iptaline yönelik çok sayıda kararı uygulamayan belediye başkanının zincirleme şekilde ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine karar vermiştir.

İdarenin iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının gereğini yerine getirmemesi, doktrinde ve Danıştay içtihatlarında ‘ağır hizmet kusuru’ olarak nitelendirilmiştir. Nitekim Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 15/02/1980 tarihli, 1979/44 Esas ve 1980/146 Karar sayılı kararında ‘…Anayasa’nın ve Danıştay Kanunu’nun açık ve emredici hükümlerine karşın Danıştay kararlarını geciktirmeden ve gereği gibi yerine getirmeyen davacının bu tutumunu hiçbir gerekçenin haklı göstermeyeceği, bu halin tek başına davacının görevden alınmasını gerektiren yeterli bir neden olduğunda kuşku yoktur…’ şeklinde hüküm kurarak, yargı kararının kamu görevlisince uygulanmamasını, kararı uygulamayan kamu görevlisinin görevden alınması için başlı başına yeterli bir sebep olarak görmüştür.

Özetle somut olayda; yukarıda detaylarıyla belirttiğimiz idari işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının gereğinin ilgili kamu görevlilerince yerine getirilmediği, söz konusu eylemin TCK madde 257 kapsamında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu oluşturduğu, aynı idarenin birden fazla mahkeme kararını uygulamamak suretiyle suçun zincirleme şekilde işlenmiş olduğu sabittir.”

CENGİZ HOLDİNG BÖYLE ÇÖKMÜŞTÜ

Kamu ihaleleriyle adı sıkça anılan Cengiz Holding, Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu olarak bilinen kıyıya turizm konaklama tesisi yapmak istiyor.

305 ada 1 parsel ve 306 ada 1 parselde planlanan projenin bir kısmı için ÇED gerekli değildir kararı çıktı. Şirketin 306 ada 1 parselde yapmak istediği dört farklı villa tipinden oluşacak toplam 58 adet konut için ‘ÇED gerekli değildir’ dendi. Bu kısımda gerçekleştirilecek projenin toplam maliyeti ise 258 milyon 549 bin 270 TL.

DİĞER PARSEL İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kıyının diğer tarafındaki 305 ada 1 parselin ise ÇED süreci devam ediyor. Bu parselde gerçekleştirilmek istenen projenin değeri ise 310 milyon 282 bin 590 TL.

Cennet Koyu’nda gerçekleştirilecek projenin toplam kapasitesinde ise 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 oda olacak. Öte yandan projede, 1200 kişilik yedi farklı lokanta da bulunacak.

Yüzme havuzları, 300 kişilik toplantı salonu, otopark, çocuk oyun alanı ve aletli jimnastik salonu da proje içerisinde yer alıyor. Projede gösterilen iki parselin güneyinde ise birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Raporda, arkeolojik sit alanına müdahalede bulunulmayacağı bilgisi de paylaşıldı.