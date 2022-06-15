Cumhuriyet Akyurt'taydı: ‘Zararımız milyonlar’

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Ankara’da aşırı yağış sonucu Akyurt, Haymana, Altındağ ilçelerinde ve kentin çeşitli semtlerinde meydana gelen sel ve su baskınları sonucu dört yurttaş yaşamını yitirdi. Cumhuriyet, selin en büyük hasarı verdiği Akyurt’ta yurttaşı dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaret ettiği ve kendilerine zararlarının karşılanacağı sözü verildiğini belirten esnaf, suyun binaların arkasından geldiğini ve gidecek yeri olmadığı için dükkânın duvarlarını yıkarak depoya dolduğunu aktardı. Sel sularının dükkândaki ürünleri kullanılmaz hale getirdiğini, zararın milyonlara vardığını ifade eden esnaf Serdar Öztok mal dolu deposunu su bastığını, sadece kendi kaybının 1.3 milyon lira olduğunu söyledi. Esnaf Emrullah Bilici’nin anlattığına göre ise kaybı 1 milyon liranın üzerinde.

Sel suları esnafın ürünlerini kullanılmaz hale getirdi, dükkânlar çamurla doldu.

"20 YILLIK SORUN"

Bir esnaf gece boyu süren çalışmalarda tüm gereksinimlerinin ABB ekipleri tarafından karşıladığını belirterek “Çorbamızı dahi eksik etmediler” dedi. Sele aşırı yağışların yanında yetersiz altyapının da neden olduğunu söyleyen bir başka dükkân sahibi ise ilçede sorunun 20 yıllık geçmişe dayandığını söyledi. Sahada görev yapan ABB ekipleri ise çevre arazi yollarının bakım onarım, şehir cadde ve sokaklarındaki temizliğin neredeyse tamamlandığını, zarar gören dükkânlardaki suyun çekildiğini ve yıkılan duvarların yapıldığını belirtti.

TAVUK VE ARILAR TELEF OLDU

Akyurt ilçesinin kırsal Kızık mahallesinde hayvancılıkla geçinenler de selden etkilenenler arasında. Ahırlarına dolan suyun seviyesinin 1.5 metreyi aştığını belirten mahalleli, bölgeye ABB tarafından gönderilen vidanjör ve iş makineleriyle çamurun temizlendiğini belirtti. Köylülerin selden dolayı uğradığı zarar çiftçi başına 20 bin ile 50 bin TL arasında. Tavuk yetiştiren ve arıcılık yapan köylüler çok sayıda tavuğun telef olduğunu arı kovanlarının sele kapıldığını aktardı. Ömer ve Veli Gül kardeşler sel suları ve çamurun doldurduğu ahır duvarındaki su izini göstererek selin büyüklüğünü anlattı. Hayvanlar için depoladıkları yem ve samanların neredeyse tamamını kaybeden köylüler, “muhtarı etrafta göremediklerini” kendilerine sel enkazını temizlemede yardım eden iş makinesi ve vidanjör gönderen ABB’den memnun olduklarını ifade etti.

ERDOĞAN TEPEDEN BAKTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesini havadan helikopterle inceledi. Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.