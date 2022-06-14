Erdoğan'dan Ankara'daki sel bölgesinde havadan 'inceleme'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde incelemelerini helikopterden yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 16:26
Erdoğan'dan Ankara'daki sel bölgesinde havadan 'inceleme'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.

Erdoğan'ın sel bölgesi üzerinde helikopterden yaptığı "inceleme" anlarına ait fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.


Akyurt sel yağmur Recep Tayyip Erdoğan
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