Erdoğan'dan Ankara'daki sel bölgesinde havadan 'inceleme'

14 Haziran 2022 Salı, 16:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.

Erdoğan'ın sel bölgesi üzerinde helikopterden yaptığı "inceleme" anlarına ait fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.