Erdoğan'dan Ankara'daki sel bölgesinde havadan 'inceleme'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde incelemelerini helikopterden yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Erdoğan'ın sel bölgesi üzerinde helikopterden yaptığı "inceleme" anlarına ait fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.
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