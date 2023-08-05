Cumhuriyet bölgeden bildiriyor: Akbelen'de su zulmü

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:29

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 760 dönümlük bölümü yöre halkının, yaşam savunucularının ve siyasilerin tepkisine rağmen Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santralleri için kurban edildi.

13 gündür çalışmaların devam ettiği bölgede yeşil için direniş sürüyor. Ağaçların birçoğunu kaybeden yurttaşlar bu sefer de orman toprağını korumak ve bölgeye maden yaptırmamak için direniyor. Defalarca TOMA ve biber gazı müdahaleye sahne olan alanda dün yine gerginlik yaşandı. Bölgede nöbet tutanların hijyen ihtiyaçlarını karşıladığı ve tuvalet için kullanılan su tankeri, jandarma tarafından bölgeye alınmak istenmedi. Bunun üzerine tepki gösteren yaşam savunucuları jandarma barikatına yürüdü.

Jandarma komutanının açıklamasına göre, tankerle alana getirilen sudan Muğla Valiliği kararıyla numune alınması istendi. Bunun üzerine bu suyun içilmediğini sadece tuvalet ihtiyaçlarında kullanıldığını belirten yurttaşlar, “Biber gazını gözümüze sıkarken sağlığımızı düşünmüyorsunuz. Tahlil yapmak istiyorsanız biber gazı ve TOMA’daki suları tahlil edin” şeklinde isyan etti.

ALKIŞLARLA ALANA GİRDİ

Avukat İsmail Hakkı Atal, “Bugün burada halkın çocuklarını karşı karşıya getiren doğa katliamcısı Muğla Valisi Orhan Tavlı bir an önce görevden alınsın” ifadelerini kullandı. Yapılan anlaşmalar sonucunda numune alınan tanker yaşam savunucularının alkışlarıyla alana girdi.