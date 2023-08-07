Cumhuriyet bölgeden bildiriyor: Akbelen'e can suyu

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 05:40

Yaşam savuncuları ve köylüler tarafından dört yıldır korunmaya çalışılan, iki yıldır da nöbet tutulan Akbelen Ormanı’na 24 Temmuz’da iş makineleri girdi. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlamak için orman jandarma ve polis eşliğinde kesildi. 760 dönümlük alandaki ağaçların birçoğu yok oldu. Buna karşın, “Tek bir dal kalana kadar savaşacağız. Ormanı maden yaptırmayacağız” diyen yurttaşlar birlik oldu.

OTOBÜSLERLE GELDİLER

Türkiye’nin her yerinden gelen çevre örgütleri, siyasi partiler ve kuruluşlar Akbelen Ormanı’na sahip çıkmak için 15 gündür direniyor. İkizköy Çevre Komitesi’nin de çağrısıyla dün bölgeye yüzlerce yurttaş geldi. İstanbul ve İzmir’in yanı sıra çevre illerden kalkan otobüslerle yaşam savunucuları alanda yerini aldı. Milas’ın girişinden itibaren yolda yapılan jandarma ve polis çevirmeleri yaşam savunucularının alana girmesini yavaşlattı.

SANATÇILAR DA ORADAYDI

Direnişe ilk günlerden beri bölgede olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer ve beraberindeki CHP’li milletvekilleri de geldi. Oyuncu Levent Üzümcü ve Mert Fırat da Akbelen’e destek için alandaydı. Tolga Çandar ise Akbelen direnişine türküleriyle destek verdi. Çandar’ın türkülerine İkizköylü kadınlar danslarıyla eşlik etti.

Alanda konuşan İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık, “Akbelen sizinle yeniden doğuyor. Akbelen’e can suyu oldunuz. Burayı vermeyeceğiz. Madene verecek bir avuç toprağımız yok” dedi.

Alanda gerçekleştirilen etkinliklerin ardından köylüler ve yaşam savunucuları Milas-Ören yolu üzerinde yapılan insan zinciri ve pankartlı kortejin ardından alana dönüldü. Dönüşte TOMA’nın yol üzerinde durması gerginliğe yol açtı.