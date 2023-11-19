Koza Altın bu kez de Gümüşhane'deki kompleks maden için ÇED onayı aldı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın, Türkiye’nin neredeyse her yerinde maden işletmek istiyor. Birçok bölgede özellikle altın madenleri bulunan şirket, şimdi de Gümüşhane Kürtün’de işletmek istediği kompleks cevher madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı.

Projeye verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararıyla birlikte 20.13 hektarlık çayır, mera ve hayvanların otlatılması için kullanılan yaylakta maden işletilecek. Ömrünün beş yıl olması düşünülen proje kapsamında cevher patlatma işlemiyle çıkarılacak. Alanda 5.2 metre derinliğinde açılan deliklere 15 kilogram anfo tipi patlayıcı ve yemleyici olarak da 0.5 kilogram dinamit yerleştirilecek. Bölgede yıllık 311 patlama yapılacak. Çalışmalar kapsamında ise yıllık olarak 185 bin 283 ton cevher ve inşaat atığı pasa elde edilecek.

DERELERE YAKIN MESAFEDE

Proje alanı Gelevera Deresi havzasının üst kısmında yer alıyor. Aynı zamanda Su Deresi, Taşlık Deresi ve Karapınar Deresi’ne yakın mesafede bulunuyor. Alana en yakın dere 45 metre, en uzak dere ise 845 metre mesafede. Alan yakınlarındaki içme ve kullanma suyu kaynaklarının zarar görmesi durumunda şirketin bu suyu başka kaynaklardan karşılayacağı da taahhüt ediliyor.

