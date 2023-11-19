Koza Altın bu kez de Gümüşhane'deki kompleks maden için ÇED onayı aldı
FETÖ’nün iş dünyasındaki önemli isimlerinden firari Akın İpek’in şirketi Koza Altın çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın, Türkiye’nin neredeyse her yerinde maden işletmek istiyor. Birçok bölgede özellikle altın madenleri bulunan şirket, şimdi de Gümüşhane Kürtün’de işletmek istediği kompleks cevher madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı.
Projeye verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararıyla birlikte 20.13 hektarlık çayır, mera ve hayvanların otlatılması için kullanılan yaylakta maden işletilecek. Ömrünün beş yıl olması düşünülen proje kapsamında cevher patlatma işlemiyle çıkarılacak. Alanda 5.2 metre derinliğinde açılan deliklere 15 kilogram anfo tipi patlayıcı ve yemleyici olarak da 0.5 kilogram dinamit yerleştirilecek. Bölgede yıllık 311 patlama yapılacak. Çalışmalar kapsamında ise yıllık olarak 185 bin 283 ton cevher ve inşaat atığı pasa elde edilecek.
DERELERE YAKIN MESAFEDE
Proje alanı Gelevera Deresi
havzasının üst kısmında yer alıyor.
Aynı zamanda Su Deresi, Taşlık
Deresi ve Karapınar Deresi’ne
yakın mesafede bulunuyor. Alana
en yakın dere 45 metre, en uzak
dere ise 845 metre mesafede. Alan
yakınlarındaki içme ve kullanma
suyu kaynaklarının zarar görmesi
durumunda şirketin bu suyu başka
kaynaklardan karşılayacağı da
taahhüt ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı
- Yavaş'ın en yakın rakibi çok 'tanıdık'
- Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi
- 'İspat ederlerse politikayı bırakıyorum!'
- Son gün 30 Kasım: Cezası büyük
- Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' çıkışı
- 'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası
- Binbir zahmetle üretiliyor, litresi 200 TL'den satılıyor
- Pazar kabusu yolda!
- Zafer Partisi'nden iki ilde aday çıkarmama kararı