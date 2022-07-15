Datça ve Çeşme’de çıkan yangınlar yine enerji nakil hatlarından kaynaklandı

15 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Geçen yıl yanan 200 bin hektarlık orman alanına yenileri ekleniyor. Bu yangınların büyük bölümü “faili meçhul” olarak kayıtlara düşülmüştü. Oysa failleri belliydi. İktidar yandaş enerji şirketlerini korumak için enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların üzerini örtüyordu. Orman yangınlarına, enerji nakil hatlarındaki bakımsızlığın neden olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle aktarmış, 6-10 Nisan tarihindeki yazı dizimizde önlem alınması için çağrıda bulunmuştuk.

Son 10 yıllık ortalamanın 16 katı büyüklüğüne ulaştı orman yangınları. AKP iktidarının koruması altında olan enerji şirketleri “maliyeti yüksek” gerekçesi ile enerji hatlarına bakım yapmıyorlar. Bu hatlar şiddetli rüzgârda ya kopuyor, ya da birbirlerine değerek kıvılcım şelalesi yaratıyorlar. Hatların altındaki orman örtüsü de maliyet gerekçesi ile temizlenmiyor.

Oysa Orman Genel Müdürlüğü ile enerji şirketlerinin yaptığı sözleşmelerde “bakım şartı” açıkça yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) şirketleri denetlemek ve uyarmakla yükümlü. Nakil hatlarındaki ihmaller ve bakımsızlık yangına neden olursa enerji şirketlerini çok ciddi ceza ve tazminatlar bekliyor.

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ile konuştum. “Göz göre göre ormanlarımız yanıyor” diyor. Görevini yapmayan Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Durmuş, “Kurum enerji nakil hatlarındaki sözleşmeleri yok sayıyor. Enerji şirketlerini koruyor. Görevini yapmıyor. Nakil hatlarındaki bakımsızlığı defalarca bildirdik. Yangına neden olacak dedik. Dinlemediler” diyor.

BU KEZ GİZLEMEDİLER

Datça ve Çeşme yangınlarının diğer yangınlardan bir farkı var. O da yetkililerin sorumluyu açıkça ifade etmiş olması. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattından çıktığı anlaşılmıştır” dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Çeşme Ovacık’taki yangına, kopan yüksek gerilim tellerinin neden olduğunu söyledi. Yani yetkililer ilk kez enerji şirketlerini koruma gereği duymadan gerçeği ifade ettiler. Durmuş, hem Orman Bakanı Kirişci’nin hem de İzmir Valisi Köşger’in faili saklama gereği duymayan açıklamasını önemli buluyor. Geçmişte kapatılan yangınların soruşturulması ile ilgili tam hukuk davası açacaklarını belirtiyor: “Sizin Cumhuriyet’te defalarca yazdığınız, bizim yıllardır uyardığımız enerji nakil hatları sorununu yetkililer doğruladı. OGM görevini yapmıyor. Bu şirketler AKP yandaşı şirketler ve korunuyorlar. Oysa neden oldukları onlarca yangın için tazminat ödemeliler. Yok olan ormanların ve yapılan masrafların karşılığını sözleşmeye göre de veriyor olmaları lazım. Yarın geçmişte sizin de dikkat çektiğiniz orman yangınlarının faillerinin bulunmasını da içeren bir dava açacağız. Sorumlular hesap verinceye kadar mücadelemiz sürecek...”