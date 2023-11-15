Datça’daki yat limanı projesi için nihai karar verildi: Onay çıkması bekleniyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:54

Muğla Datça’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılması planlanan ‘Datça Yat Limanı’ projesi için nihai karar verildi. Buna göre, 126 bin metrekarelik alanda etkili olacak proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde on gün süreyle yurttaşların görüşüne açıldı.

Bu sürecin ardından onay çıkacağı düşünülen projeyle birlikte alana 270 yat bağlanabilmesi için üç adet yüzer iskele konulacak. Bunun yanında alanda 46 odalı otel, spor salonu, tenis kortu, yüzme havuzu, plaj, 100 ton kapasiteli travel lift havuzu, yat kulübü, otopark, gümrük ve güvenlik binası da inşa edilecek. Proje bölgesine yaklaşık 72 metre mesafede ise birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Bu alanın içerisinde ise tescilli anıt mezar yer alıyor. Ayrıca bölge, ‘Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ olarak biliniyor.

YAŞAM SAVUNUCULARI TEDİRGİN

Proje için daha önce, kapasite artışı talep edilmişti. Bu taleple birlikte 270’lik yat kapasitesi 426+120’ye çıkarılmış, ancak projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci durdurulmuştu. Ardından dosya revize edilerek sayı şimdiki haline düşürülmüştü. Ancak yaşam savunucuları ve uzmanlar karşı çıktıkları kapasite artışının yeniden yaşanmasından korkuyor.