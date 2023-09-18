Deştin'de çevre katliamına neden olacak çimento fabrikasının ruhsatı iptal edildi

Muğla Deştin’deki tamamı orman ve tarım arazilerinden oluşan alanda yapımına başlanan çimento fabrikasına karşı yurttaşların verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi. CHP’li Menteşe Belediyesi de ruhsatın iptal edildiğini açıkladı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:15
Deştin'de çevre katliamına neden olacak çimento fabrikasının ruhsatı iptal edildi
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Muğla Deştin’deki tamamı orman ve tarım arazilerinden oluşan 7 bin 751 dönümlük alandaki çimento fabrikasına karşı açılan davada geçen günlerde Muğla 2. İdare Mahkemesi projeye verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığını belirtti.

Olayın ardından Menteşe Belediyesi inşaatı devam eden fabrikaya mühür vurulduğunu açıkladı. Bunun üzerinde yurttaşlar verilen ruhsatın da iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet’in de sık sık gündeme getirmesinin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada ruhsatın iptal edildiğini açıkladı.  Gümüş, “9 yıl önce bu göreve geldiğimde ilk iş olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB) mühendislerle protokol yaptık. Bu ruhsatına da incelemeler sonucunda onay verdik. ‘Hak, hukuk, adalet’ diyen parti olarak hukuk yolunda alınan sonuçlar çevresinde ruhsatı iptal ettik” dedi.


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Deştin Çevre Çevresel Etki Değerlendirmesi

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