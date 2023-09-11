Deştin’deki çimento fabrikasına mahkeme ‘dur’ dedi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:39

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:40

Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 7 bin 751 dönümlük alanda gerçekleştirilmek istenen çimento fabrikasının yapımı için adım atıldı.

Duruma karşı çıkan yurttaşlar ve yaşam savunucuları verilen ÇED olumlu karına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanlığı’na dava açtı. Konuya ilişkin 9 uzmandan oluşan bilirkişi heyeti köylülerin lehine karar vererek ‘ÇED raporu iptal olmalıdır’ dedi. Buna karşın, mahkemenin kararını henüz açıklamaması üzerine köylüler de Muğla İdare Mahkemesi önünde ‘Adalet nöbeti’ başlattı.

İPTAL EDİLDİ

Bir yılı aşkın süredir devam eden direniş sonucunda Muğla 2.İdare Mahkemesi bugün kararını açıkladı. Mahkemenin kararında, “Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine dair dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere dava konusu işlem iptal edildi.