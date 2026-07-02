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'DOA' ile ilk günde 1.5 milyon şişe toplandı: Her şişeye 1 TL iade...

'DOA' ile ilk günde 1.5 milyon şişe toplandı: Her şişeye 1 TL iade...

2.07.2026 13:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'DOA' ile ilk günde 1.5 milyon şişe toplandı: Her şişeye 1 TL iade...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Temmuz itibarıyla uygulanan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) verileri açıklandı. Sistemin dijital uygulaması olan DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) üzerinden ilk günde 649 bini aşkın kullanıcı sisteme kayıt olurken, 1.5 milyondan fazla ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Peki, şişe başına 1 TL kazandıran DOA sistemi nasıl çalışıyor?
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'Sıfır Atık' projesi kapsamında uzun süredir çalışmaları süren Depozito Yönetim Sistemi (DYS), 1 Temmuz itibarıyla tüm Türkiye'de hayata geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Temmuz'da Türkiye geneline yayılan sisteme ilk gün 649.244 kullanıcı dahil oldu. Bu kullanıcılar dolayısıyla bir gün içinde toplam 1.547.850 adet ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı.

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DOA NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Sistemde yer alan DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar), vatandaşların iade işlemlerini takip edebilmeleri için geliştirilmiş dijital bir uygulama olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların iade sürecinde izlemesi gereken adımlar ise şöyle:

  • Cep telefonlarına DOA uygulaması yüklenerek bir kullanıcı hesabı oluşturuluyor.
  • Uygulama üzerinden en yakın DOA iade makinesinin yeri haritadan bulunuyor.
  • Makinenin başına gelindiğinde, dijital uygulamadaki 'iade et' butonuna tıklanarak makinedeki QR kod okutuluyor.
  • DOA logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar makineye tek tek bırakılıyor.
  • İşlem bitiminde 'işlemi tamamla' butonuna basılıyor ve iade edilen her ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli anında dijital cüzdana yansıyor.

Vatandaşlar, uygulamada biriken bu tutarları kendi banka hesaplarına aktarabiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde doğrudan kullanabiliyor.

İlgili Konular: #geri dönüşüm #Bakanlık #Depozito

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