Sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, bu yıl da dopdolu bir etkinlik ve konser programıyla kapılarını açıyor. Peki, Sıfır Atık Festivali ne zaman? Sıfır Atık Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek?

SIFIR ATIK FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ, KONSERLER NEREDE YAPILACAK?

Sıfır Atık Festivali konserlerine katılım ücretsizdir. Konserler Atatürk Havalimanı'nında Türk Telekom Ana Sahne'de gerçekleşecek.

SIFIR ATIK FESTİVALİ KONSER PROGRAMI

4 Haziran Perşembe

Saat 19.00 Rafet El Roman

Saat 20.30 Mazhar Alanson

5 Haziran Cuma

Saat 18.30 Sinan Akçıl

Saat 20.00 Emre Aydın

6 Haziran Cumartesi

Saat 18.30 Poizi

Saat 20.00 Sefo

7 Haziran Pazar

Saat 18.30 Buray

Saat 20.00 Ceza