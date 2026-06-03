Sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, bu yıl da dopdolu bir etkinlik ve konser programıyla kapılarını açıyor. Peki, Sıfır Atık Festivali ne zaman? Sıfır Atık Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek?
SIFIR ATIK FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ, KONSERLER NEREDE YAPILACAK?
Sıfır Atık Festivali konserlerine katılım ücretsizdir. Konserler Atatürk Havalimanı'nında Türk Telekom Ana Sahne'de gerçekleşecek.
SIFIR ATIK FESTİVALİ KONSER PROGRAMI
4 Haziran Perşembe
Saat 19.00 Rafet El Roman
Saat 20.30 Mazhar Alanson
5 Haziran Cuma
Saat 18.30 Sinan Akçıl
Saat 20.00 Emre Aydın
6 Haziran Cumartesi
Saat 18.30 Poizi
Saat 20.00 Sefo
7 Haziran Pazar
Saat 18.30 Buray
Saat 20.00 Ceza