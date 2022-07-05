Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı
Marmaris Milli Parkı içerisindeki Kumlubük Koyu’na imar iznine onay veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.
Marmaris Milli Parkı sınırı içerisinde kalan Kumlubük Koyu’na 2020’de yüzde 5 imar iznini kaldıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevi sona eren İsmail Üzmez, mesai arkadaşlarına veda etti.
Genel Müdür İsmail Üzmez’e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Ayrıca genel müdür yardımcılığı makamında da görev değişimi yapıldı.
Genel Müdürlüğümüzde görevi sona eren Genel Müdür Yardımcılarımızdan Muhammed Çolak yerine Seyit Ali Kurtuluş, Mustafa Bulut'un yerine Akif Günkut göreve başladı. Boş olan genel müdür yardımcılığı makamına ise Av Yönetimi Daire Başkanımız Mustafa Tuğrul Şahin genel müdür yardımcısı olarak atandı"
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