Dört bölgede yeni maden sahası ilanı: 'Ülke parça parça satılıyor'

29 Mart 2022 Salı, 10:24

Ordu’nun Korgan ilçesinde 1, Altınordu ilçesinde 1, Ulubey ilçesinde 2 olmak üzere 4 bölgede maden aranması için 24.05.2022 tarihinde ihaleye çıkarılacak.

Türkiye genelinde 34 maden bölgesi belirlenerek ihaleye çıkarılıyor. Bunların 4 adeti Ordu’da bulunuyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan listeye göre ihaleye çıkarılan alanlar hemen hemen tüm illerde bulunuyor. Daha önce de 766 maden sahası ilan edilmiş, bir bölümü ihale edilmişti.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu, yayımlanan maden bölgeleri ve ihale tarihleri üzerine yaptığı açıklamada; yaşam alanlarının, ormanların, tarım arazilerin yok edildiğini; toprağın ve suyun rant alanına çevrildiğine dikkat çekti. ORÇEV açıklamasında “Türkiye genelinde 744 maden sahası ilan edilmişti. Bunlardan 11 adeti Ordu’daydı. Şimdi parça parça maden arama için ihaleye çıkarılıyor. Ulubey, Korgan ve Altınordu ilçelerimizde 4 alan ihaleye çıkarılacak. İhalenin iptali gerekiyor. Ordu’nun her tarafı maden sahasına çevrildi. HES’ler, taş ocakları, deniz dolgusu, maden sahaları derken yaşanmaz bir il haline getiriliyoruz” denildi.

"ÜLKE PARÇA PARÇA SATILIYOR"

Maden arama için ihaleye çıkarılacak alanlar hakkında "Korgan’daki alan 1994,39 dönüm ve Korgan-Aybastı arasında (Çakırlı-Bozarmut arası); Altınordu ilçesinde 1832,1 dönüm ve ; Ulubey’de 295,94 dönüm Akoluk Mahallesi’nde; 167,67 dönüm Ebemçukuru-Şekeroluk arası. Bu da gösteriyor ki, ülke parça parça satılıyor" bilgisi verildi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Yöre insanlarını, parti, sendika, dernek, odalarını vakit kaybetmeden hareket etmeye çağıran ORÇEV Yönetim Kurulu açıklamasında, “Maden alanlarının ihalesi 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. Öncelikle bu ihalenin yapılmaması için sesimiz yükseltmemiz, hukuki süreci başlatmamız gerekir. Tüm partiler, sendikalar, dernekler, odalar birlikte hareket etmeli ki başarılı olunsun. Toprağımız, suyumuz yok ediliyor. Toprağın üsti altından değerlidir. Bu nedenle şirketler para kazanacak diye geleceğimizin yok edilmesine izin vermeyelim” çağrısında bulundu.