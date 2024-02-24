Ekokırımı ceza hukuku ve yasalarına geçiren ilk Avrupa ülkesi Belçika oldu: Gözler Türkiye'de

Doğanın sınırsız talanına karşı Brüksel’den örnek karar geldi. Belçika, ekokırımı (çevreye karşı suç) ceza hukukuna sokan ilk Avrupa ülkesi oldu. Karar, yaşam savunucularının zaferi kabul edildi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00
Ekokırımı ceza hukuku ve yasalarına geçiren ilk Avrupa ülkesi Belçika oldu: Gözler Türkiye'de
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Dünyanın birçok noktasında yaşam savunucuları ekokırıma karşı çalışma yürütüyor. Belçika önceki gün verilen kararla birlikte ekokırımı, ceza hukuku ve yasalara soktu. Türkiye’nin birçok noktasında devam eden doğa yıkımlarının önüne geçmek isteyen yaşam savunucuları ise 28 bin ıslak imzayla birlikte 5 Ocak’ta Ekokırım Yasası teklifini Meclis’e giderek siyasilere sunmuştu. Ancak yasa teklifiyle alakalı henüz iktidar tarafından bir dönüş alınamadı.

Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelere ilişkin açıklama yapan İklim Adaleti Koalisyonu Ekokırım Çalışma Grubu üyesi İlksen Dinçer Baş, “Dünyada da Türkiye’de de gönüllü ekipler çalışma yürütüyor. Hepimiz aynı şeyi talep ediyoruz. Belçika’nın bu kararını iki yıl içerisinde takip edecek olan 27 ülke daha var” dedi. 

Ekokırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada ise “Ekokırım suçunun tüm unsurları İliç örneğinde görülmektedir. Doğa ve yaşam savunucularının, çevre örgütlerinin ve ekolojistlerin, yurttaştan yurttaşa yürüttüğü kampanya sonucunda toplanan imzalar parti ayrımı gözetmeksizin, tüm vekillerin masasına ulaşmıştır. Eğer vekiller gelecekte, İliç gibi büyük ekokırımlardan ülkemizi korumak istiyorlarsa  dünyanın bu konuda aldığı önlemleri yerine getirir ve ekokırımın suç olarak ceza hukukumuzda yer alması için gereken Meclis oturumlarını başlatırlar” ifadeleri kullanıldı. 

EKOKIRIM NEDİR?

Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının yüksek ihtimal olan yasadışı veya keyfi işlenen fiiller, ekokırım suçudur.


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