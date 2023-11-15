En fazla ve en az yağış alan iller belli oldu

Türkiye'de geçen ay yağışlar normalinin altında, geçen yılın ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Buna göre, ekim ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı İzmir aldı.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:53
En fazla ve en az yağış alan iller belli oldu
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ekim ayında metrekareye 49,4 kilogram olan yağış normali, bu yılın ekim ayında metrekareye 36,6 kilogram olarak ölçüldü.

Böylece, Türkiye genelinde ekim ayı yağışları, son 5 yıldır normallerinin altında seyretmiş oldu.

Yağışlar, geçen ay bir önceki yılın ekim ayına göre ise metrekareye 5,8 kilogram artış gösterdi.

3 İLDE YAĞIŞLAR ARTTI

Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artarken, kıyı Ege, Marmara'nın batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azaldı.

Yağışlar geçen ay Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normal seviyenin altına düşerken, Ege yüzde 75 ile yağışın en fazla azaldığı bölge oldu.

EN FAZLA RİZE, EN AZ İZMİR

En fazla yağış alan il metrekareye 248,8 kilogram ile Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 5 kilogramla İzmir olurken, normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 90 ile İzmir olarak ölçüldü.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Kahramanmaraş, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde ise 3 günün altına düştü.


yağış İzmir Rize

İlgili Haberler

İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
Yağışlar barajları doldurmaya yetmiyor

Yağışlar barajları doldurmaya yetmiyor
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle bir köprü kısmen çöktü

Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle bir köprü kısmen çöktü

En Çok Okunan Haberler