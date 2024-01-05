Eski AKP'li milletvekili aday adayı, maden için başvuru yaptı: 10 bin ağaç tehlikede

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Önceden AKP’den Burdur milletvekili aday adayı olan Duran Tiren’in şirketi Afes Mermer Madencilik, iki farklı alanda mermer madeni işletmek için bakanlığa başvurdu. Şirketin projesine onay verilmesi durumunda tamamı ormanlık alandan oluşan 19.57 ve 22.61 olmak üzere toplamda 42.18 hektarlık alanda proje yürütülecek. Birbirine yakın mesafede bulunan madenlerde yıllarca çalışma yapılacak.

Madenlerden birinin ömrü 39 yıl olarak hesaplanırken diğeri de 23 yıl olarak raporlara geçti. İki madende de yıllık 81 bin blok mermer çıkarılacağı belirtildi. Şirketin birbirine çok yakın iki alan için maden başvurusunda bulunması da ÇED sürecini hızlandırmak adına atılmış bir adım olarak düşünülüyor. Ayrıca şirketin bölgede birçok maden ruhsatının olması da sahanın zamanla genişletilebileceği olasılığını doğuruyor. Ancak bu haliyle bile onay alması durumunda 59 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden çalışması başlayacak.

Projelerin ÇED raporuna göre maden faaliyeti yürütülecek olan iki alanda da 25 metre boyunda toplam 9 bin 865 kızılçam ağacı bulunuyor. Şirketin iddasına göre, projelerin bitirilmesinin ardından alanlara üç katı kadar ağaç dikilecek.

MÜDÜRLÜĞE DİLEKÇE VERDİLER



Bölge halkı ve yaşam savunucuları dün Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplandı. Dilekçelerini müdürlüğe sunan yurttaşlar, “Çimentocuların uyduruk ÇED raporlarıyla karşımıza dikilmelerini istemiyorsak imar planları iptal edilmeli” dedi.

