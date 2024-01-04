AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? AKP İstanbul adayı açıklandı mı?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:46

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:46

Türkiye'de yerel seçim sonucu en merak edilen şehir olan İstanbul'da aday adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. Megakent İstanbul'da, 2024'te yapılacak yerel seçimlere aylar kala siyasi partilere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilçe belediyeleri için yüzlerce başvuru yapıldı. AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı. Peki, AKP İstanbul'da kimi aday gösterecek?

AKP İSTANBUL ADAYI AÇIKLANDI MI?

AKP Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." dedi. Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi.

AKP'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?



Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için 17 Aralık'ta günü temayül yoklaması gerçekleştirdi. Yoklamada 4 isim öne çıktı. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, en çok tercih edilen isimler oldu. Son kararı Erdoğan verecek olsa da, AKP kulislerinde adaylık için en şanslı görülen isimler, Mehmet Ergün Turan ve Adil Karaismailoğlu. Her iki ismin de Karadenizli, hatta Trabzonlu olması, İstanbul'da Karadenizli nüfusun yüksek olması nedeniyle avantaj olarak görülüyor. Bu konuda temayülün yanı sıra, kamuoyu araştırmalarının da belirleyici olacağı ifade ediliyor.

AKP içinde bazı kesimler, “popüler” isimlerden ziyade, belediyecilik hizmetiyle öne çıkan isimlerin aday yapılması gerektiğini savunuyor. Bu görüşü savunanlar, İstanbul’un bundan sonraki gündeminin “deprem önlemleri” ve bu çerçevede kentsel dönüşüm olacağına dikkat çekerek, eski Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı da olan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a daha çok şans tanıyor.