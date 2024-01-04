Yerel seçim için kritik görüşme: AKP randevu istedi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP’yle yarın yerel seçimler için bir araya geleceklerini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:57
Yerel seçim için kritik görüşme: AKP randevu istedi!
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Genel seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyen Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler için AKP’ye görüşecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.

'ŞARTLI DESTEK' 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.

İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.


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