Ali İhsan Yavuz duyurdu: AKP'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı
AKP, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını uzattıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz, sürenin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını belirtti.
Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır.— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) January 4, 2024
Hayırlı olsun!
AKP'de adaylık başvuruları yarın sona erecekti.
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