Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan destek açıklaması: 'Doğayı savunan arkadaşlarımızın yanındayız'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:26

Güncelleme: 26.11.2024 - 16:26

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, doğayı ve yaşamı savunan üyeleri İsmail Kumru, Bedi Uygar Uğurlu ve Mert Güzel’e yönelik başlatılan soruşturmalara karşı açık desteklerini sundu. Platform, arkadaşlarının yalnızca doğa savunuculuğu yapmakla kalmadığını, aynı zamanda doğanın talan edilmesine karşı çıkan ses olduklarını vurgulayarak, yapılan soruşturmaların baskı amacı taşıdığını belirtti.

ALPAGUT’TAKİ SİYANÜRLÜ MADEN PROJESİNE KARŞI DİRENİŞ

Açıklamada, Alpagut Atalan’daki siyanürlü maden projesine karşı verilen mücadelenin sadece Eskişehir için değil, tüm Türkiye için önemli bir dayanışma ve direnç simgesi haline geldiği belirtildi. Platform, doğa savunucularının seslerini kesmeye yönelik her türlü baskıya karşı duracaklarını, doğayı savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

HUKUKSUZLUKLARA KARŞI TEPKİ

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, doğa savunucularına yönelik bu baskıları kabul etmeyeceklerini belirterek, yapılan hukuksuzlukları ve cezasızlık politikalarını şiddetle eleştirdi. Açıklamada, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve halkı galeyana getirenler, aldığı kararlar ve kullandığı söylemlerle halkın katılımı toplantısında toplantıyı yöneten heyettir” denilerek, söz konusu toplantılarda yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekildi.

ARTVİN’DEKİ KATLİAMA KARŞI ADALET TALEBİ

Platform, doğayı savunan kişilere yönelik saldırıların ve baskıların sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yaygın bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, “Arkadaşlarımızı ve mücadelemizi hedef gösterilmelerine izin vermeyeceğiz. Tüm saldırılara karşı doğamızı savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Artvin’deki Cankurtaran bölgesinde öldürülen Reşit Kibar’ın katillerine yönelik adalet talebini yükselten Dursun Ali Koyuncu’nun hala tutuklu olduğu hatırlatıldı.

SÜREGELEN BASKILAR VE MÜCADELE

Platform, Alpagut, Sarıcakaya ve diğer bölgelerdeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Biz bu mücadelede Metin olacağız, Reşit olacağız; zalimin zulmünü yeneceğiz" şeklinde güçlü bir ifadeyle destek açıklamalarını sonlandırdı.

TOPRAKLARIMIZI KARIŞ KARIŞ SAVUNACAĞIZ

Açıklamada, Alpagut-Atalan ve Sarıcakya’da doğanın talanına karşı mücadeleye devam edecekleri, topraklarını karış karış savunacakları, yaşam alanlarını koruyacakları ifade edildi. "Sıkılı bir yumruk olacağız, parsel parsel satılan topraklarımızı karış karış savunacağız. Yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız" denilerek, doğa savunucularının kararlılığı ve mücadele ruhu bir kez daha dile getirildi.