Fatsa kazandı: Çevre örgütleri ve yurttaşların madene karşı verdiği mücadele sonuç verdi

Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.02.2024 - 05:02

Türkiye günlerdir Erzincan İliç’i konuşuyor. Siyanürlü toprak yığınının altında kalan dokuz madenciye hâlâ ulaşılamadı. Arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulurken doğaya karışmasından korkulan kimyasallar büyük risk oluşturuyor. İliç’teki maden faciasının ardından, benzer bir durumun yaşanmaması için yıllardır mücadele eden Ordu Fatsa’da sevindirici bir haber geldi. Fatsa’daki siyanürlü altın madeninin faaliyetleri mahkemece durduruldu.

RUHSATLARI YENİLENMEDİ

Heyelan riski taşıyan altın madeninin siyanür liçleme sahasını geçen yıl yoğun yağmurlar sırasında sel basmış, siyanür ve ağır metallere bulanmış çamurlu su derelere akmıştı. Çevre felaketi riski taşıyan madenin faaliyetlerinin durdurulması için Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve Fatsalı yurttaşlar Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ordu İdare Mahkemesi, Altıntepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin siyanürlü altın faaliyetlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın oluruyla on yıl daha uzatan ruhsat yenileme işlemini iptal etti. Kararın ardından Ordu Valiliği Fatsa’daki siyanürlü altın madeninin faaliyetlerini durdurdu.

Madenin kapatılması için yıllardır mücadele edildiğini belirten Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukatı Nur Hilal Gündüz çevre zaferini şöyle anlattı:

“Davayı Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve aynı zamanda altın madeninin bulunduğu bölgedeki bazı vatandaşlar açtı. Bizler de avukat Nur Hilal Gündüz, Tuğçe Yıldız, Ecem Çelebi olarak Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve vatandaşların avukatlığını yaptık. Burada en son ruhsat iptali davası görüldü. 2021 yılında daha önceki altın madeni ruhsatı devam ederken tekrar ruhsatın yenilenmesi için başvuru yapmışlardı. Biz de Ordu İdare Mahkemesi’ne dava açtık. Ordu İdare Mahkemesi de ruhsat uzatımını iptal etti. Mahkeme, ‘Artık ruhsat alacak şartları taşımıyorsunuz’ dedi. Bunun üzerine bizler de bakanlığa kararın uygulanması için başvuru yaptık. Bakanlık da dün itibarıyla valiliğe bildirdi. Valilik de bize gönderdiği yazıyla kararın uygulandığını, madene de bildirim yapılarak artık tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi. Maden şirketi bir üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermediği sürece faaliyet duracak.”

‘DENETİM DEVRE DIŞI’

Hukukun yok sayılarak kararın uygulanmama ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını dile getiren Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Fidan ise “Mücadele ettik ve sonunda bu noktaya geldik. Ancak endişelerimiz sürüyor” dedi.

Fidan şöyle devam etti: “Bu konuda son 20 yıldır denetim görevini yerine getirilmediği bir bürokratik düzlem var. Denetim fonksiyonunun devre dışı bırakılması nedeniyle bu sivil toplum kuruluşları nezdinde yürütülmelidir. Aksi takdirde yasama ve yargı denetiminin bu konuda nihai ve yüzde 100 sonuç verebileceğini düşünmüyorum. Reşadiye, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltasında bir faylanma birikimi söz konusu. Kuzey Anadolu fay hattında oluşabilecek sarsıntı devamının bölgeye yakın olduğundan buradaki kısımları tetiklemesi ve liç alanındaki yığının aynı şekilde en son güney bölgemizde yaşanan liç alanındaki faylanma benzeri bir olayla karşılaşmaktan endişeliyiz. Burada mahkeme kararıyla iptal edilmesi bizim için bir nevi göz aydınlığı gibi.”