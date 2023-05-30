Fatsa’daki altın madeni sahasında bilirkişi incelemesi

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:42

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:45

Ordu Fatsa’da siyanürle altın işletmeciliği yapan Altıntepe Madencilik’in Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) taahhütlerine uymadığı, ÇED alanı dışında da çalışma yaptığı gerekçesiyle açılan davanın bilirkişi incelemesi bugün halkın da katılımıyla gerçekleştirildi.

DANIŞTAY KARARIYLA

Daha önce açılan dava reddedilmiş, Danıştay’a yapılan itiraz sonucunda ‘Bilirkişi İncelemesi’ yapılmasına karar verilmişti. Bu karar üzerine bilirkişi heyeti dün maden sahasında incelemelerde bulundu. Heyet yaptığı incelemede tarafların görüşlerini de alıp alanda yaptıkları incelemeyi raporlaştırarak mahkemeye sunacak ve karar buna göre verilecek.

2013'TEN BU YANA

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabas, “İlk 2013’te ÇED raporuna yapılan itirazımız reddedildi. Önceden belirttikleri ‘zarar vermeyecekleri’ taahhüdünün aksine toprağa suya zarar verildiği tespit edildi. Zarar verip vermediğinin tespiti için bilirkişi keşif inceleme yaptı. İddiamız kanıtlanacak” dedi. Avukat Nur Nihal Gündüz ise, “İddialarimiz belgelendiğinde şirket buradan gidecek” diye konuştu. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de, “Yıllardır madene karşı mücadele ediyoruz. Şirketin çalışma süresinin bittiğini bakanlığa yazdığımız yazıya gelen yanıtta belgeledik. Ancak şirket usulsüz çalışmasını sürdürüyor. İnceleme usulsüzlüğü yerinde görecek” ifadelerini kullandı.