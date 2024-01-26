Foça’ya Kültür Bakanlığı’ndan koruma kalkanı!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:47

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:48

İzmir’in Foça ilçesinin Kocamehmet Köyü’nü tehdit eden taş ocaklarına bir yenisi daha eklenmek istenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bölgeyi arkeolojik SİT alanı ilan etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattığını bölgenin korunması için yöre halkının uzun süredir protestolarda bulunurken uzmanlar tarafından yapılan incelemede 500101 ada 1 parselde antik dönem taş ocakları, antik su kaynağı ve su yolu tespit edildi.

Antik taş ocaklarının çıktığı bölge 3’üncü derece arkeolojik SİT ilan edilirken antik su kaynağı ve su yolu kalıntıları ise birinci grup korunması gereken taşınmaz olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanırken tapuya şerh olarak düşüldü.

Karar sonrası gözler bakanlığın başlattığı ÇED sürecine çevrildi.