GES yapılacaktı SİT alanı ilan edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın güneş enerjisi santrali (GES) için ÇED sürecini başlattığı Dikili’nin Mazılı Mahallesi’ndeki bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dikili’nin Mazılı Mahallesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurulmak isteyen alanı arkeolojik SİT alanı ilan etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında yapılan incelemeler sonucunda bölgede taşınmaz kültür varlıkların olduğu ve alanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi kararı verildiği aktarıldı. Karar tapuya şerh olarak düşüldü.
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