Göktürk'te bir 'yürütmeyi durdurma' daha

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

Demirören Holding, İstanbul Göktürk’teki sahip olduğu yeşil alanı, Ziraat Bankası’na kredi borçlarına karşılık ipotek ettirdi. Borçları ödenmediği için bankaya devredilen arazi için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lüks konut projesi için 31 Ekim'de çalışmalara başladı.

Bölgedeki en büyük yeşil ve deprem toplanma alanına sahip çıkmak isteyen yurttaşlar birçok dava açtı. Davalar yürütmeyi durdurma kararıyla sonuçlanırken söz konusu kararlar kısa sürede 'yürütmeyi durdurma' kararının iptaliyle sonuçlanıyor.

ÜÇÜNCÜ KARAR

Söz konusu iptaller nedeniyle çalışmalar devam ediyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bölgede çalışan taşeron şirketin site duvarını yıkarak yaptığı kaçak yolun kullanılmaması için açılan davada karar verdi. Yurttaşlara dün tebliğ edilen karara göre mahkeme, “yürütmeyi durdurma” kararı verildi. Kararda, “Ara kararına cevap verme süresi dolduktan sonra verilecek karara kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne” denildi.

Bu şekilde, yurttaşların açtığı davalarda elde edilen üçüncü yürütmeyi durdurma kararı oldu.

VALİLİK SES İÇİN ONAY VERMİŞ

30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, şantiye faaliyetlerinin 10.00-22.00 arasında devam etmesi gerekiyor. Ancak Göktürk’teki iş makinaları geç saatlere kadar çalışmaları sürdürüyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar, geç saatlere kadar devam eden çalışmalardan şikayet ederken İstanbul Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği yeni bir izin ortaya çıktı. Mahalli Çevre Kurulu Kararları’na göre, bölgede çalışan taşeron şirket Özyazıcı İnşaat’ın 24 saat çalışmasına izin verildi.

Kararda, “Belirtilen sınırlara uymak kaydıyla inşaat faaliyetine 3 Ocak 2024’e kadar, 22.00-10.00 saatleri arası çalışma izni verilmiştir” denildi. Dün sabah saatlerinde toplanan yurttaşlar şantiye önüne araba çekerek kamyon ve iş makinalarının saat 10.00’a kadar çıkmasına izin vermedi. İddiaya göre, taşeron şirket de karşı hamle olarak hafriyat kamyonunu yol üzerine çekerek trafiği kapattı.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’nden yapılan açıklamada, “Direndik saat 10.00’a kadar inşaat faaliyetine izin vermedik. İnanıyoruz ki, direnmeye devam ederek bu yağma ve talana son vereceğiz” denildi.

BELEDİYE DİNLEMİYOR

Bölgedeki çalışmalara dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, (İBB) “Silüet onayı” alınmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurma kararı aldığı, ancak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin kararı uygulamadığı ortaya çıkmıştı.

15 Aralık’ta Eyüpsultan Belediyesi’ne tebliğ edilen yazıda, silüet onayı başvurusu yapılması ve değerlendirme yapılana kadar inşai faaliyetlere izin verilmemesi talep edildi. Ancak, çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.