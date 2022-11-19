Göktürk'te lüks konut projesi çalışmaları, mahkeme kararına karşın sürüyor

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Demirören Holding, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi. Borçları ödenmediği için devredilen araziye Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ lüks konut projesi yapmak için adım attı.

Yurttaşlar tarafından Eyüpsultan Kaymakamlığı’na açılan davalardan birinde daha İstanbul 2. İdare Mahkemesi önceki gün projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna karşın, dün sabah saatlerinde bölgedeki iş makineleri tekrardan çalışmaya başladı.

Kaymakamlığın sessiz kaldığını söyleyen yurttaşlar, site girişine yürütmeyi durdurma kararını asarak “Bu ikinci kez alınan yürütmeyi durdurma kararıdır. Kaymakam, gel ve inşaatı durdur” ifadelerini kullandı.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara’ya mektup gönderdi.

KAYMAKAMA MEKTUP

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara’ya gönderilen mektupta da, “Kaymakamlığınızın alınan bu yürütmenin durdurulması kararından sonra hukuka aykırı kararın neticesinde doğan sonuçları ortadan kaldırma yükümlülüğünüz hukuken söz konusu olup, Ziraat Bankası AŞ ve Emlak Konut’un taşeronu inşaat firmalarının faaliyetinin derhal durdurulmasıyla bu inşaat şirketleri tarafından tahrip edilen yeşil alanları derhal boşaltmanızı hukuki yükümlülüğünüz gereği talep eder, gereğini arz ederiz” denildi.

NÖBETTE 20’İNCİ GÜN

Yaklaşık 20 gündür site önünde nöbet tutan yurttaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok siyasi partiden destek geldi. CHP ve İYİ Partili milletvekilleri nöbetlere katıldı.