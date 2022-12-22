Göktürk’te şirket kaçak köprü yaptı: İSKİ “15 gün içinde yık” dedi

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:40

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi. Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, rezerv alan ilan etmesiyle imara açılan deprem toplanma alanında yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) taşeron şirketin alana kamyon ve iş makinalarını sokabilmesi için Bağ Deresi üzerine yaptığı kaçak köprünün yıkılması için 15 gün süre verdi. Geçen günlerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, “silüet izni” olmadığı gerekçesiyle inşaatların durdurulması için AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne tebligat yapmış ancak belediye uygulamamıştı.

SİTE DUVARINI YIKMIŞTI

Bölgede çalışmaya başlayan taşeron firmalardan Cevahir İnşaat, site duvarlarını yıkarak alana yol açtı. Şirket aynı zamanda, İSKİ’ye ait alanda Cendere’nin kollarından biri olan Bağ Deresi üzerinde kaçak bir köprü inşa etti. İSKİ’nin başvurusu üzerine İBB Zabıta Müdürlüğü 19 Aralık günü kaçak köprünün 15 gün içinde yıkılarak dere yatağının eski haline getirilmesi için bir tebligat hazırladı. Ancak iddiaya göre, Cevahir İnşaat şirketinin yetkilileri yasal tebligatı almak istemeyince Göktürk Muhtarlığı’na teslim etti. Cevahir İnşaat bu süre içinde kaçak köprüyü yıkıp dere yatağını eski haline getirmezse İSKİ yıkacak ve masraflarını şirketten tahsil edip sorumluları hakkında dava açacak.

‘Çevre tahribatı ve talan var’

Kemerköy’deki talanda her gün yeni bir hukuk skandalı yaşandığını belirten Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi eş sözcüsü Gülseren Onanç, “Burada inanılmaz bir çevre tahribatı ve talan yaşanıyor. Cevahir İnşaat ilk gün site duvarlarını yıkarak kendilerine kaçak yol açmıştı ama kullanmadı, dere yatağına da kaçak köprü yaptı. Oysa bu dere şiddetli yağışlarda taşıyor, yatağını bozmak felakete zemin hazırlamaktır. Yağış mevsimindeyiz, rant hırsı tüm Göktürk’e sel baskını riski yaratıyor” dedi.