Göktürk’teki nöbete siyasiler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden destek
Göktürk’teki yeşil alana Emlak Konut GYO tarafından yapılmak istenen projeye karşı direnen yurttaşlara CHP ve AKUT Vakfı Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki’den destek ziyareti gerçekleştirildi.
Demirören grubunun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devrettiği İstanbul Göktürk’teki yeşil alana Emlak Konut GYO tarafından yapılmak istenen konut projesine karşı yurttaşların nöbeti devam ediyor.
Yurttaşlara CHP’lilerden ve AKUT Vakfı Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki’den de destek geldi. Deprem toplanma alanlarının öneminden bahseden Mahruki, “Bu alana beklenen depremde insanların ihtiyacı olacak. İnsanların zaten deprem korkusu var. Burayı imara açtık diyemezsiniz, dememelisiniz. Bu deprem gelecek. Geldiği zaman toplanma alanlarını mumla arayacağız” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise “Ziraat Bankası, sürdürülebilir bir ekonomiye katkı için aldığı kredinin 200 milyon TL’sini katliam için kullandı. İktidara gelince imar planlarını iptal edeceğiz” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise “Hep birlikte yürüyeceğiz. Ben güzelliklerin çoğalacağına inanıyorum. Sevgidir güzelliği arttıran ve büyüten. Bazen de direnmektir güzelliği güzellik yapan” diye konuştu.
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