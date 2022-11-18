Mahkeme, kaymakamlığa açılan davada Göktürk için bir kez daha ‘proje uygulanmasın’ dedi
Direniş, yeniden sonuç getirdi. Demirören’in, borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devrettiği Kemer Country’de golf sahalarına yapılmak istenen konut projesi için mahkeme ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi. Borçları ödenmediği için devredilen araziye Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ lüks konut projesi yapmak için adım attı.
Yeşil ve deprem toplanma alanına sahip çıkmak isteyen yurttaşlar, 31 Ekim’de çalışmaların başlayacağı bölgede toplandı. Bölgeye, çevik kuvvet eşliğinde giren kepçeler ise yaklaşık üç hafta çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Göktürklüler bölgede nöbet tutmaya başladı. Yurttaşların direnişine başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok siyasi partiden destek geldi. CHP ve İYİ Partili milletvekilleri nöbetlere katıldı.
1980’den beri yeşil alan olarak kullandıkları bölgeyi kaybetmek istemeyen yurttaşlar yürütmenin iptali için birçok kez dava açtı. Kepçelerin alana girdiği gün, Eyüpsultan Kaymakamlığı’na açılan bir davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış ancak bu karar dört gün sonra iptal edilmişti. Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, yeni yürütmeyi durdurma kararını, “Bu kararı da bir hafta sonra değiştirebilirler. Bu süreçte yapılması gereken her hamle çok önem arz ediyor” ifadeleriyle değerlendirdi.
YASAYA AYKIRI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, inşaat sırasında ekiplerin, bölgedeki İSKİ arazisi ve dere yatağına yasaya aykırı müdahale edildiğini açıklamıştı. Buna karşın ekipler, çalışma yapılan alana “hızlı ulaşım” sağlamak için İSKİ arazisinin üzerine beton döktü ve kullanmaya devam etti.
2 MİLYAR TL’YE YAKIN
Emlak Konut, 224 bin 381 metrekarelik alana, 91 adet villa, 33 adet konut bloku olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapmak istiyor. Toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip projede, kat yüksekliği en az üç, en yüksek ise sekiz olacak. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşayacağı düşünülüyor. En erken 2025’te iskân aşamasına geçilmesi öngörülen projenin toplam bedeli ise 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Keşif için iki kez Taksim'e gittim'