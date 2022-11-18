Mahkeme, kaymakamlığa açılan davada Göktürk için bir kez daha ‘proje uygulanmasın’ dedi

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi. Borçları ödenmediği için devredilen araziye Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ lüks konut projesi yapmak için adım attı.

Yeşil ve deprem toplanma alanına sahip çıkmak isteyen yurttaşlar, 31 Ekim’de çalışmaların başlayacağı bölgede toplandı. Bölgeye, çevik kuvvet eşliğinde giren kepçeler ise yaklaşık üç hafta çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Göktürklüler bölgede nöbet tutmaya başladı. Yurttaşların direnişine başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok siyasi partiden destek geldi. CHP ve İYİ Partili milletvekilleri nöbetlere katıldı.

1980’den beri yeşil alan olarak kullandıkları bölgeyi kaybetmek istemeyen yurttaşlar yürütmenin iptali için birçok kez dava açtı. Kepçelerin alana girdiği gün, Eyüpsultan Kaymakamlığı’na açılan bir davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış ancak bu karar dört gün sonra iptal edilmişti. Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, yeni yürütmeyi durdurma kararını, “Bu kararı da bir hafta sonra değiştirebilirler. Bu süreçte yapılması gereken her hamle çok önem arz ediyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

YASAYA AYKIRI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, inşaat sırasında ekiplerin, bölgedeki İSKİ arazisi ve dere yatağına yasaya aykırı müdahale edildiğini açıklamıştı. Buna karşın ekipler, çalışma yapılan alana “hızlı ulaşım” sağlamak için İSKİ arazisinin üzerine beton döktü ve kullanmaya devam etti.

2 MİLYAR TL’YE YAKIN

Emlak Konut, 224 bin 381 metrekarelik alana, 91 adet villa, 33 adet konut bloku olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapmak istiyor. Toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip projede, kat yüksekliği en az üç, en yüksek ise sekiz olacak. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşayacağı düşünülüyor. En erken 2025’te iskân aşamasına geçilmesi öngörülen projenin toplam bedeli ise 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL.