Göktürk'te yapılaşmaya karşı yurttaşlar tepkili: ‘Son yeşil alanımızı imara açmayın’
Emlak Konut GYO’nun Kemerköy Sitesi içinde yer alan afet toplanma alanında yapılaşma için başvuruda bulundu. Göktürk Mahallesi'ndeki yurttaşlar tepki göstermek için imza kampanyası başlattı.
İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içindeki afet toplanma alanı, Emlak Konut GYO’nun başvurusu üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nisan ayında rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. 1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgeyi kaybetmek istemeyen yurttaşlar, imza kampanyası başlattı.
Bakanlık, Göktürk’te yer alan Kemer Country’deki golf sahaları için hazırlanan yeni imar planını, geçen nisanda onaylamıştı. Yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kullanılan bölgenin imara açılması, mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. Seslerini duyurmak isteyen yurttaşlar, internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Kemerköy Sitesi sakinlerinin avukatı Koray Cengiz, “2018 ve 2019’da da plan hazırladılar ancak mahkeme kararıyla iptal ettirdik. Daha sonra bakanlık bu bölgeyi rezerv yapı alanı ilan ettirerek daha önce sunduğu planların aynısını kabul ettirdi. Savunduğumuz bölge Göktürk’ün içinde kalan son yeşil alanlardan. İşin sonunda olan yeşil alana oluyor” dedi. İptal için tekrar dava açıklarını belirten Cengiz, “Adli tatile girmeden önce bir süreç başlattık. Şu an mahkemede devam ediyor” diye konuştu.
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