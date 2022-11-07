Göktürklülerin talana karşı direnişine siyasiler de destek verdi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Demirören grubunun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devrettiği Kemer Country’nin golf sahalarındaki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin konut projesine karşı yurttaşların direnişi sürüyor.

1980’den bu yana yeşil ve deprem toplanma alanı olarak kullanılan bölgeye geçen pazartesi günü lüks emlak projesi yapılmak üzere çevik kuvvet eşliğinde iş makineleri girdi. Yaklaşık bir haftadır site önünde nöbet tutan yurttaşlar, dün için eylem çağrısında bulundu. Yapılan eyleme yurttaşlar geniş katılım gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de telefonla arayarak yurttaşlara desteklerini sundu. Eyleme CHP İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek, Mehmet Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu, Sibel Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birçok CHP’li yönetici ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

"MÜCADELEMİZ BİR"

Hukuksuzluğa karşı direndiklerini söyleyen Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi eş sözcüsü Gülseren Onanç, “Burada yaşanan hukuksuzluk sadece Kemerköy değil İstanbul’un, hatta bütün ülkenin davasıdır. Davamız İkizköy’deki, İkizdere’deki, Kazdağları’ndaki mücadeleyle eşdeğer. Oralarda verilen mücadeleyle yanyana ve omuz omuzayız” dedi. Gökan Zeybek ise, “Bu krediyi veren banka yönetimine, inşaatı yapanlara ve yatırımcılara sesleniyorum, iktidar değiştiğinde elinizde iptal edilen imar planları ve yıkılmış binalar kalacak. Haksızlığın farkında olan polisin gözünden akan yaşlar, sarayın adamlarını boğacak” dedi.

"DOLARI YEŞİL ÜZERİNDEN SANIYOR"

En büyük gücün haklı olmaktan geldiğini dile getiren Canan Kaftancıoğlu da “2013 yılında da Taksim’deki tek yeşil alanı yok edeceklerdi. Haklıydık, kararlıydık ve Gezi Parkı park olarak kaldı. Doğaya bakıp hayal kurmayı bilmeyenler ve doğayı hissetemeyenler, doları yeşil üzerinden sanıyorlar. Sabaha karşı korkarak geliyorsanız zamanı geldiğinde ceza alacağınız hukuksuz bir iş yapıyorsunuzdur” ifadelerini kullandı. Bahadır Erdem ise, “Bir kaymakam, mahkemenin kararını uygulamamazlık edemez. Savcının derhal işlem yapması gerekir. Hukuk veya hak dinlemiyorlar. Ancak unutmasınlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir hukuksuzluğu karşılıksız bırakmaz” diye konuştu.

SEL RİSKİ

Kemeryolu’ndaki kurbağa ve balıkların yaşadığı göletin bir kısmı çalışmalara ‘kolaylık olsun’ diye dolduruldu. Prof. Dr. Seval Sözen “Aşırı yağış olursa sel yaşanacak” uyarısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: SİZLERİ İZLİYORUM, DURUN

Direnişe telefon ederek destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca sosyal medya hesabından, “Doğayı talan edenler, deprem toplanma alanlarını yok edenler, doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar… Ve Demirören! Sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası’nın parası ile İstanbul’un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm” mesajını yayımladı.

Fotoğraf: Vedat Arık