Cumhuriyet olay yerinden bildiriyor: Göktürk'e sabah baskını... Çevik kuvvet ve iş makineleri girdi
Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içindeki Kemer Country’nin golf sahalarına, Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje için bugün iş makineleri girdi. Yeşil alana giriş yapılmaması için kepçeyi engellemek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti, 1 yurttaş yaralandı.
İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içindeki afet toplanma alanı, Emlak Konut GYO’nun başvurusu üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nisan ayında rezerv yapı alanı olarak ilan edildi.
Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL’ye yapılacak.
SABAH BASKINI
1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgeye bu sabah saat 06.00'de iş makineleri ve çevik kuvvet eşliğinde baskın yapıldı.
Yıllardır bu bölgede bulunan ve yeşil alanlarının imara açılmasını istemeyen yurttaşlar ise araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalışıyor.
POLİS MÜDAHALE ETTİ, 1 YURTTAŞ YARALANDI
Site girişinde toplanarak iş makinelerinin girişini engellemeye çalışan yurttaşlara polisler müdahale etti. 1 yurttaş yaralandı, bazı yurttaşlar ise müdahalenin ardından fenalaştı.
Öte yandan konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Milletvekili Gökan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:
Göktürk’teyiz. Yaşam alanlarını savunan Göktürklü komşularımızla birlikte direniyoruz, yeşilimize çökenlere geçit vermiyoruz. Soruyoruz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kime hizmet ediyor? Kamuya mı? Şahıslara mı?
Göktürk’teyiz.— Gökan ZEYBEK (@gokanzeybekCHP) October 31, 2022
Yaşam alanlarını savunan Göktürklü komşularımızla birlikte direniyoruz, yeşilimize çökenlere geçit vermiyoruz.
Soruyoruz;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kime hizmet ediyor?
Kamuya mı? Şahıslara mı? pic.twitter.com/hBPhG8qVCi
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